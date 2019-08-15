Свитолина возвращается в топ-5 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина обеспечит себе пятую строчку в рейтинге WTA по итогам турнира в Цинциннати. На этот момент Элина занимает седьмую позицию.

Прогрессу Свитолиной в рейтинге WTA поспособствовало то, что она выиграла свой стартовый матч на соревнованиях в США против бельгийки Элиз Мертенс.

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Элина уверенно разгромила 23-летнюю бельгийскую теннисистку в двух сетах. Всего поединок продолжался немного дольше часа.

В 1/8 финала 24-летняя Элина Свитолина встретится с победительницей пары София Кенин – Зарина Дияс. Фавориткой матча является Кенин.

Последний раз Свитолина занимала 5-е место в рейтинге WTA в марте после турнира Индиан-Уэллс, где она дошла до полуфинала.

На 7-ю позицию Элина вернулась благодаря выходу в полуфинал Уимблдона. Это позволило ей обойти немку Анжелик Кербер. Кроме того, Элина стала первой украинкой, которая сыграла в полуфинале турниров серии Грэнд Слэм.