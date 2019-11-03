Свитолина впервые с 2012 года не выиграла ни одного титула в WTA-туре за сезон

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира. В воскресенье, 3 ноября, она проиграла в финале австралийке Эшли Барти в двух сетах.

В текущем сезоне Элина Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open), пишет btu.org.ua.

Обзор матча: Свитолина уступила Барти в финале Итогового турнира WTA

В решающем матче на Итоговом чемпионате в Шэньчжэне 25-летней теннисистке не удалось преодолеть лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии. Сезон-2019 украинка завершит на 6-м месте в рейтинге WTA.

В сезоне-2012 Свитолина стала чемпионкой турнира серии WTA125K в Индии. Далее украинка становилась чемпионкой только на соревнованиях WTA-тура.

Финалы Элина Свитолина в WTA-туре:

Победы (13): Брисбен, Дубай, Рим, WTA Finals – 2018, Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – 2017, Куала Лумпур – 2016, Марракеш – 2015, Баку – 2014, Баку – 2013.

Поражения (3): Нью-Хейвен, Чжухай – 2016, WTA Finals – 2019.

Лидерами по количеству трофеев в одиночном разряде в этом году стали первая и вторая ракетки мира, в которых по 4 титула Эшли Барти (Майами, Ролан Гаррос, Бирмингем, WTA Finals) и Плишкова (Брисбен, Рим, Истборн, Чжэнчжоу).

3 титула в свой актив оформили Наоми Осака, Бянка Андрееску, София Кенин.

По 2 турнира в этом сезоне выиграла украинка Даяна Ястремская (Хуахин, Страсбург), а также Мэдисон Киз, Элисон вай Ейтванк, Жиль Тайхманн, Ребекка Петерсон, Белинда Бенчич, Арина Соболенко, Петра Квитова и Кики Бертенс.



Все победительницы соревнований серии WTA в 2019 году