Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open.

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Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Пятая ракетка мира Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open. В 1/4 финала украинка в изнурительном поединке сломила сопротивление Йоханны Конты.

Элина Свитолина – Йоханна Конта 2:0 (6:4, 6:4)

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Обе теннисистки довольно ровно начали матч. Обе спортсменки дважды сумели защитить свои подачи. В пятом гейме Свитолина добралась до брейк-пойнтов и сумела отобрать подачу британки.

28-летняя соперница в следующем же гейме сделала обратный брейк, но Элина снова отобрала подачу Конты – 4:3. После этого Свитолина наконец защитила свою подачу и повела 5:3. Впоследствии Элина дожала соперницу и выиграла сет.

Начало второго сета было очень нервным. Если Конта легко защищала свои подачи, то Свитолиной это удавалось куда сложнее. Первые четыре гейма теннисистки играли почти 20 минут.

В пятом гейме, как и в первом сете, украинка первой сделала брейк и повела 3:2. Йоханна сценарий первой партии приняла и сразу отобрала подачу Свитолиной. Но Элина сразу же ответила очередным брейком. При счете 5:4 украинка имела два матч-бола, но Конта сыграла их. Элина довела игру до победы на своей подаче.

Полуфинал на US Open второй для Свитолиной на турнирах Грэнд Слэм. В июле Элина добралась до 1/2 финала на Уимблдоне. Также Свитолина первая украинка, которая сыграет на этой стадии US Open.

В полуфинале Свитолина сыграет против победителя пары Серена Уильямс – Ван Цян. Уильямс шестикратная чемпионка US Open.

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Теги: Спорт Новости Спорта US Open Елина Свитолина Теннис
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