Свитолина вышла в третий круг Ролан Гарроса из-за отказа от матча другой украинки

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Элина Свитолина сыграет в третьем круге Ролан Гаррос
Элина Свитолина сыграет в третьем круге Ролан Гаррос / Чемпионат

Элина Свитолина сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Франции. При этом ей даже не пришлось играть во втором круге.

Жребий свел во втором круге двух украинок – Элина Свитолина должна была играть против Екатерины Козловой. Но последняя снялась с турнира во Франции, поэтому Свитолина прошла в третий круг.

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В третьем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Габринье Мугуруса – Юханна Ларссон.

Свитолина за выход в третий круг Ролан Гаррос получит 143 тысячи евро. Козлова же пополнила свой кошелек на 87 тысяч евро.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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