Сыграть в 18 лет на чемпионате мира по футзалу, где была Бразилия – это была мечта, – Клипаченко

С 12 по 15 января во львовском дворце спорта "Галичина" состоится международный футзальный турнир среди женских сборных Lviv Freedom Cup. Спорт24 пообщался с двумя футзалистками –Анастасией Клипаченко и Ириной Дубицкой.

– Первые шаги в футзале? Как реагировали родители?

Анастасия: Конечно, родители серьезно не относились. В детстве я посещала различные спортивные секции. Попробовала почти все, чтобы понять, что нравится. Впоследствии у нас открыли секцию женского футбола. Никто не думал о чем-то серьезном, турнирах, чемпионатах мира. Это было просто интересно. Больше всего нравились наши поездки на соревнования. Для детей самое интересное увидеть что-то новое. Это можно назвать этакой первой самостоятельностью. Первый наш выезд был за границу в Словакию на соревнования представлять наш маленький город. Родители были за мой интерес и выбор.

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Ирина: Я посещала танцы, но эту секцию закрыли. Мне подруга сказала, что сегодня к ним приходил тренер, который набирал футболисток, и предложила мне. Я пошла домой и спросила у родителей, они поддержали. С тех пор прошло уже около 18 лет. Я еще до сих пор в этой секции, но в другом масштабе.

– С кем из футзалистов хотели бы сыграть в одной команде?

Анастасия: Я бы хотела сыграть с бразильцем Рониньо, который играет в "Продэксиме".

Ирина: Также с Рониньо. Он мне импонирует как игрок и человек. С Рикардиньо – мой футзальный пример в этой эпохе.

– Чего не хватает для развития женского футзала в Украине?

Ирина: Наверное, массовых занятий в каждом уголке страны. Это дало бы мощный толчок для развития. Потому что конкуренция порождает рост.

Анастасия же отметила:

Увеличение количества ДЮСШ. Чтобы больше девушек могли заниматься. Действительно, в Украине мало городов, где развивается женский футзал. На данный момент у нас в футзале игроки, которые уже сформировались, переходят играть из команды в команду. Хочется роста. На будущее это дало бы толчок к созданию новых команд.

– Почему в европейских чемпионатах играет мало украинцев?

Анастасия: В Европе футзал достаточно развит, поэтому у них достаточно своих футзалистов. В принципе, наших в Европе довольно много играет. Хотя в Испании и Португалии – нет.

Ирина: В топ-странах, можно сказать, что мало играют. Недостаточное развитие, поэтому недостаточно игроков в топ чемпионатах.

– Когда впервые вызвали в сборную? Первое впечатление?

Ирина: Мне было 15 лет. Был турнир к 9 мая в Москве. Первое впечатление – не спала ночь. Это была моя детская мечта. Всей семьей очень радовались, что она осуществилась. Я благодарна своему первому тренеру. Поэтому только хорошие впечатления.

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Анастасия: Я из маленького города Полтавской области. Когда переехала учиться в Киев, начала играть в футзал за любительскую команду столицы. Тогда меня вызвали в сборную впервые. Команда сборной состояла из чемпионов страны – "Беличанки", где играла Ира. На то время я была одна из другой команды. И еще Юля Титова, она в России играла, легионеркой. Видимо, психологически я не была готова. Очень переживала. Но мечта сбылась – побывать в сборной. У нас были поездки в Португалию, Испанию. Первый неофициальный чемпионат мира был в Португалии. Побывать в 18 лет на чемпионате мира, где играли такие сборные как Бразилия – это была мечта.

– Представьте – вам сообщили, что нужно ехать на необитаемый остров. Взять можно только 3 вещи и одного человека. Объясните, что и кого вы бы взяли?

Ирина: Взяла бы с собой отца. Устройство, которое зажигает огонь. Фильтр для очистки воды. Я знаю, что на необитаемом острове будут проблемы с пресной водою. Не хочется, конечно, говорить, что это зеркало, но даже там хочется оставаться красивой девушкой. Хотя нет, взяла бы сигнальную ракету.

Анастасия: Взяла бы с собой маму, потому что это родной человек. У нас была бы такая себе girls power. Мы поддерживали бы друг друга и поняли, что нам нужно делать. Я еще бы Иру взяла с собой. Она хорошие вещи сказала. Поэтому я присоединюсь.

– Как относитесь к критике?

Ирина: Критика – вещь полезная. Но смотря из чьих она уст. Есть критика от родителей, тренера, игроков. Конечно, если она конструктивная. Это мне помогает расти. Мне приятно, что людям небезразлично. А если это, например, фанаты или болельщики других команд, такую критику лучше пропускать. Она ничем тебе не помогает. Особенно во время игр, когда ты и так слышишь натиск со стороны соперника.

Раньше воспринимала все очень близко к сердцу. Я такой человек. Но со временем понимаешь, что критика – это положительный момент. Если ты научишься правильно ее воспринимать, то ты сможешь работать над собой, совершенствоваться. Где-то понять кто есть кто среди людей, кто любую критику говорит. Нужно относиться к этому с "холодной головой". Не принимать на свой счет этого, будто тебя хочет кто-то обидеть. Людям, которым все равно, они вообще не будут ничего говорить. Если критику слышу от близких людей – это ценно для меня. Идет мне в плюс, –

Анастасия Клипаченко.

– Кем мечтали стать в детстве?

Анастасия: В голове было много профессий. Все детство хотела иметь собственный бизнес. Чтобы могла управлять всем процессом и людьми. Не исключаю, что он и будет. Все возможно.

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Ирина: Хотела быть продавцом конфет. Потому что можно было бы есть их сколько влезет. В подростковом возрасте, наверное, хотела быть футбольным или футзальным тренером. Я видела любое упражнение у себя голове как его можно дополнить. Кроме этого, я понимала в каком состоянии футзал в Украине. Недостаточно игроков, спортивных школ, преданных этому делу людей.

– Топ-3 футзалисток мира?

Ирина: На первом месте всегда будет мой первый тренер, которая стала в 2009 году лучшей футзалисткой мира – Алина Горобец. Я знаю ее как прекрасного игрока, хорошего человека и просто тренера от Бога. Она очень сильно умела найти правильный подход к детям. Дети сами бежали на ее тренировку, без всяких принуждений. Воспитала много мастеров спорта, даже международного класса. Я рада, что я была под ее крылом и многому научилась от нее. Мне еще очень нравится из сборной Португалии – Фифо. Ей, кажется, 19 лет, достаточно молодая, но уже очень титулованная, особенно за последний год. Очень уверенно играет, показывает результаты, защищает сборную (и не только национальную, а еще и за U-19 играет). Я думаю, что через несколько лет она будет одна из лучших. И третья – Арианна из "Атлетико Мадрид". Она родом из Бразилии. Талант и труд – это отражается на ее игре.

Анастасия: Я согласна с выводами Иры об этих игроках. Топ-3 футзалисток мира можно поместить в футзалисток Европы. Потому что сейчас именно в Европе больше всего развит футзал. Мы участвовали в евро в прошлом году. Вошли в четверку лучших футзалисток Европы. Португалия, Испания, Россия, и мы стали четвертые. Я считаю, что это уже достижение. Почти все лучшие сосредоточены в Испании и Португалии. В Испании играют бразильские футзалистки, поэтому это такой колоссальный опыт для всех остальных. Результатом этого становится более сильный чемпионат Европы. Не буду конкретизировать. Есть на кого равняться и расти. На сегодня они показывают очень высокий уровень.

– Если бы не футзал, то что тогда?

Ирина: Это был бы другой вид спорта. Я азартный человек. Мне постоянно надо кого-то побеждать. Возможно, это был бы большой теннис. Мне он очень нравится.

Анастасия: Можно соревноваться и конкурировать с кем-то не только в спорте, но и в жизни. Я очень люблю фотографироваться. Когда переехала в Киев, приглашали на фотосессии, не очень масштабные показы дизайнеров, снималась в рекламных роликах. Потом стала больше фотографироваться и уже по портфолио приглашали дальше на фотосессии. Возможно, после футзала, возможно, если бы не было футзала, я бы хотела больше развиться в этом деле. Много моих знакомых фотомоделей работает в Китае, других европейских странах. Почему бы нет, это интересно.

– На что потратили свои первые футбольные деньги?

Анастасия: Первые футбольные деньги у меня были в университете, где-то на третьем курсе. Первые 200 гривен, которые мне заплатили за игру. Играла тогда за команду "Злагода" из Днепра. Я откладывала эти средства, потому что поняла, что ничего ценного я не куплю на них. Кроме этого, получала стипендию в университете. На отложенные деньги впоследствии купила себе первые профессиональные футзалки.

Ирина: Также обувь. Но спортивная, для ходьбы. Наверное, я фанат спортивной обуви. Для меня новая пара в новом сезоне – это обычная вещь.

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– Как вы отходите от провальных матчей?

Ирина: Для меня это прямо в цель моего самого болезненного вопроса. Мне это удается очень трудно. Наверное, нужно несколько дней. Не разговаривать о матче, футболе, поражении. Стараюсь отвлекаться, не контактировать с людьми, даже с родителями, на эту тему. И больше всего мне помогает прийти на тренировку, начать все с "чистого листа". Провести работу над ошибками и просто работать над своими минусами. Меня мотивируют мои девушки, моя команда.

Анастасия придерживается такого мнения:

Я считаю, что нужна поддержка близких людей. Не получается не говорить об игре, матче, потому что мы этим живем, постоянно ездим на соревнования. Это такой образ жизни, можно сказать. Да, нужно отвлекаться, переключаться на другие дела. Но когда приходят близкие люди на твои матчи, мама, она вообще большой мой фанат, знает все правила, знает какие слова сказать, чтобы стало легче. Видимо, я отхожу с близкими людьми, вместе с друзьями от этого состояния. Конечно, нужно находить новые силы на новые матчи, тренировки. Это задача каждого спортсмена, профессионала. Потому что можно так провалить один матч, и так и остаться в этом состоянии, это пойдет не на пользу.

– Крупнейший футзалист или футболист пижон в Европе?

Анастасия: Видимо, Рикардиньо. У него стиль игры такой. Но он действительно огромный профессионал своего дела. Ему это разрешается. У нас другой менталитет, и наши футболисты пижонятся в прическах, гетрах, каких-то таких приколах. А в Европе им удается совмещать это. У них другой менталитет.

Ирина: Слежу за футболом. Это сразу два игрока – Неймар и Мбаппе из ПСЖ. Видно, что они дружат не только на поле, но и за его пределами. Очень радуются и празднуют результативные моменты какими-то приколами. Не считаю, что это пижонство, но это их выделяет среди других футболистов. Это их фишка.

– Любимый клуб?

Ирина: Если брать футзальный мужской – "Интер Мовистар". На данный момент именно там собраны одни из лучших футзалистов. Мне нравится игра, которую они показывают, об этом свидетельствует атмосфера и подход в команде – все на уровне. Из украинских – "Продексим". Там играют мои знакомые. Знаю их ответственное отношение к работе.

Пример для меня женской команды в футзале – "Атлетико Мадрид". Мы много раз соревновались с ними в Лиге Чемпионов. Мы видим какое отношение у игроков, тренеров, персонала. Они все очень дружны между собой. Они живут этим. Иногда клубы могут подвергаться спадам. Мне кажется, у этого клуба такого нет. Мы уже пять лет ездим на Лигу Чемпионов. Каждый год они находят новую мотивацию, желание, они побеждают на этом турнире, бывает трудно в матчах, но они всегда борются до конца. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. После этого ощущается подъем приехать домой и создавать здесь такое же. В силу каких-то причин не всегда так получается, конечно это работа многих людей, а не нескольких,

– Анастасия Клипаченко

– Ситуация в жизни, за которую стыдно?

Ирина: Когда мне было 12 лет, мы ехали на турнир в Гребенку к Насте на соревнования, тогда играли за разные клубы. Стыдно было оставить мяч в электричке. Я не знала, как об этом сказать тренеру. Каждый должен был взять мяч на свою тройку или четверку. Выходит, моя четверка без мяча.

Анастасия: Когда забывала футзалки на игру. Мне обувь занимал мальчик, у которого там был турнир. Сейчас он, кстати, играет за львовскую "Энергию". Мне повезло, что у нас были одинаковые размеры обуви.

– Почему женщины меньше симулируют на поле, чем мужчины?

Ирина: Наверное, не такие хитрые, хотя по женской природе наоборот. Я и Настя по своей природе далеко не симулянты. Борюсь до конца, до свистка.

Анастасия: Нас тренер никогда не учил, чтобы падать, симулировать, наоборот – доигрывать до конца. Женщины по природе сильнее, выносливее.

– Кому сказали бы "спасибо" за то, чего достигли?

Анастасия: Родителям за воспитание. Конечно, детскому тренеру. Если бы не он, то ничего бы не было. Таких людей единицы. Я сейчас его вспоминаю, за 18 лет, которые я занимаюсь, он почти не изменился внешне.

Ирина: Да, это тренер. Каждый коуч, который был в моей жизни, создавал эту личность футболиста во мне. Поблагодарила бы девушек из команды, которые всегда поддерживают. Также родителей.

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– Если бы вам дали один миллион долларов, на что бы их потратили?

Ирина: Открыла бы футбольную спортивную школу. Популяризировала и бесплатно давала возможность всем желающим детям заниматься в этой школе. Это будет стимулировать детей и родителей просто заниматься спортом.

Я уже когда-то думала над этим вопросом. В первую очередь, я купила бы маме дом у моря, туда бы я к ней ездила, привозила детей. Рядом построила бы футбольное поле. В своем городе сделать реконструкцию нашего стадиона. Построила детские площадки, чтобы развивался именно женский футзал. Проводила бы курсы тренеров в нашем городе, –

Анастасия Клипаченко.

– Что хотели бы пожелать болельщикам?

Ирина: Болейте за свою страну, за спортсменов. И, конечно, крепкого здоровья для всех.

Анастасия: Присоединяюсь к словам Иры. Но, если мы уже говорили о развитии, мало финансов, команд. Чтобы каждый человек, который хочет осудить, например, проигрыш команды, страны или города, чтобы он сделал какой-то маленький шаг, чтобы что-то улучшить. Начинать надо сначала с себя. Например, отдать ребенка на футзал, или поинтересоваться, почему так, как это развивать. Чтобы людям было интересно. Все начинается с искры, любопытства и первого шага.