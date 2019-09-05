Сын Коломойского стал игроком "Днепра"

Украинский баскетболист Григорий Коломойский стал игроком БК "Днепр".

Информацию о том, что Григорий Коломойский стал баскетболистом клуба, подтвердили в самом "Днепре".

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Григорий Коломойский

О том, что Григорий Коломойский может стать баскетболистом "Днепра", стало известно еще в мае 2019 года. Именно тогда его отец – олигарх Игорь Коломойский впервые за два года прибыл в Украину. Произошло это после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Однако переход тогда не удалось организовать, ведь "Маккаби" из Ришон ле-Циона, за который на то время выступал Григорий (или же Грегори), играл в плей-офф чемпионата Израиля.

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Стоит отметить, что Грегори (Григорий) Коломойский выступал в США за студенческую команду "Кливленд Стейт Викинг". Он учился в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент". Он имеет гражданство Швейцарии и Израиля. Сам Грегори родился в Женеве.



Григорий Коломойский во время тренировки в "Днепре"

Касательно Днепра, то команда сейчас находится на сборах в Литве, где готовится к началу сезона. Там запланировано три товарищеских матча, после чего "Днепр" отправится на еще один сбор в Турции. После этого на "Днепр" ожидает два матча за Суперкубок Украины против "Химика". Первая игра состоится 17 сентября в Южном. 21 сентября команды сыграют в Днепре. 27 сентября стартует чемпионат Украины.