Топовый кикбоксер и нокаутер: кто такой соперник Усика – Тайрон Спонг

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Тайрон Спонг – что известно про боксера Спонга, соперника Усика
Тайрон Спонг / GETTY IMAGES

Александр Усик практически через год возвращается на ринг. 12 октября в Чикаго Александр дебютирует в супертяжелом весе в поединке против нидерландца Тайрона Спонга. Кто такой следующий соперник Александра – читайте в материале Спорт24.

Тайрон Спонг. Краткая биография

Родился 3 сентября 1985 года в Парамарибо (Суринаме).

Рост 188 сантиметров.

Рабочая рука – правая.

Количество боев – 14. 14 побед (13 нокаутом).

Прозвище – "Король Ринга".

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Карьера до бокса

Спонг родился в Суринаме, но в раннем возрасте перебрался с семьей в Нидерланды. В кикбоксинг пришел в 13 лет и сразу же влюбился в этот спорт.

Тайрона можно назвать топовым кикбоксером, звездой этого спорта. В кикбоксинге он дебютировал в 2001 году. Тайрон был чемпионом Glory 9, а также чемпионом мира по тайскому боксу.

В профессиональном кикбоксинге голландец провел 100 поединков, выиграв 91. Кроме этого дрался в ММА – 2 поединка, 2 победы (1 нокаутом, 1 решением судей).

В кикбоксинге Тайрон побеждал многих по-настоящему великих бойцов: Рэми Боньяски, Дмитрия Шакуту, Питера Аэртса. Спонг считается одним из сильнейших кикбоксеров в истории. В таком случае Тайрона можно сравнить с Виталием Кличко, который также начинал спортивную карьеру в кикбоксерах.

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Травма и переход в бокс

Спонг вынужденно перешел в профессиональный бокс в 2015 году. Крест на выступлениях Спонга в кикбоксинге поставил жуткий перелом ноги, когда он нанес удар по Гекхану Саки. Голландец хотел продолжить выступления в ММА, но травмы помешали этому.

Видео момента, когда Спонг получил травму

Тайрон – настоящий нокаутер. В кикбоксинге 60 боев он закончил досрочно. Свой мощный удар он перенес на бокс, где нокаутировал своих соперников 13 раз.

Справедливости ради следует сказать, что в боксе голландец пока не побил ни одного серьезного соперника. Единственная не досрочная победа была одержана в поединке против Итало Переа разделенным решением судей.

Спонг уже чемпион в боксе, но по второстепенным версиям. Он владеет поясами WBC Latino и WBO Latino в хэвивейта.

Видео последнего боя Спонга против Джейсона Минди

Интересные факты

Однажды мама Тайрона Спонга спросила у сына, перестал бы он выходить на ринг, если бы выиграл в лотерею? Ответ был такой: "Ни в коем случае, я продолжил бы и становился лучшим".

К слову: Усик – феномен, его дебют в супертяжелом весе один из самых ожидаемых, – промоутер

Спонг уже встречался с украинцем, но в кикбоксинге. Четырнадцать лет назад Рене Литчко продержался против Спонга 45 секунд, пропустив удар правым боковым и не сумел подняться.

Прогноз

Тайрон старше Усика на два года, позже дебютировал в боксе и меньше по габаритам. Последний факт стал одной из причин критики промоутеров Усика, поскольку в супертяжелом весе все соперники больше, чем украинец.

Промоутер Усика Александр Красюк в соцсетях встал на защиту Спонга, заявив, что он более грозный соперник, чем Карлос Такам. Именно с последним Александр должен был драться до Спонга.

В мировом рейтинге WBO Спонг выше, чем Ортис, Такам, Паркер, Ковнацки. Выше Спонга только Джошуа, Фьюри и Усик... так что Ваша "оценка", мягко говоря, некомпетентна, извините...,
– написал Красюк.

Как и Александр, Спонг проводит свои бои в разных странах. Поэтому Чикаго не будет домом ни для Спонга, ни для Усика. Но, скорее всего, именно нидерландец более известный в США.

На бумаге Усик явный фаворит: он выглядит быстрее, более техническим и провел в боксе больше поединков (включая карьеру в любителях).

Преимущество Спонга – мощный удар. Кроме того, у Тайрона нет такого долгого простоя, как в Усика. Последний бой Александр провел 10-го ноября 2018 года. Кроме того, украинец был травмирован.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Усик – Спонг Александр Усик
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