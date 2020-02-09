Тайсон Фьюри рассказал, как чуть не покончил с собой: Я пошел на мост

Британский боксер Тайсон Фьюри признался, что намеревался покончить с собой. Об этом бывший чемпион мира в тяжелом весе рассказал перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри не указал, когда намеревался покончить с собой. Тайсон планировал на автомобиле врезаться в мост.

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Как-то я проснулся и подумал, что сегодня я покончу со всем. Я пошел на мост. Я хотел на очень большой скорости врезаться в него. У меня просто не было больше мотивов, чтобы жить. Перед тем, как сделать это, я услышал голос. Он сказал: "Не делай этого, ты разрушишь жизнь своей семьи". Я тут же развернул автомобиль,

– признался британец в интервью talkSPORT.

Тайсон заявил, что после того случая подумал, что должен как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

О попытке совершить суицид ранее рассказывал американец Деонтей Уайлдер, который встретится с Фьюри 22 февраля.

Американец рассказал, что в 19 и 20 лет у него было много трудностей в жизни.

"Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни", – цитирует Деонтея mirror.co. uk.

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