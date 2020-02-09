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Тайсон Фьюри рассказал, как чуть не покончил с собой: Я пошел на мост

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Тайсон Фьюри / essentiallysports.com

Британский боксер Тайсон Фьюри признался, что намеревался покончить с собой. Об этом бывший чемпион мира в тяжелом весе рассказал перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри не указал, когда намеревался покончить с собой. Тайсон планировал на автомобиле врезаться в мост.

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Как-то я проснулся и подумал, что сегодня я покончу со всем. Я пошел на мост. Я хотел на очень большой скорости врезаться в него. У меня просто не было больше мотивов, чтобы жить. Перед тем, как сделать это, я услышал голос. Он сказал: "Не делай этого, ты разрушишь жизнь своей семьи". Я тут же развернул автомобиль,
– признался британец в интервью talkSPORT.

Тайсон заявил, что после того случая подумал, что должен как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

О попытке совершить суицид ранее рассказывал американец Деонтей Уайлдер, который встретится с Фьюри 22 февраля.

Американец рассказал, что в 19 и 20 лет у него было много трудностей в жизни.

"Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни", – цитирует Деонтея mirror.co. uk.

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  • Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлин.
  • Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом. 
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Тайсон Фьюри Спорт Бокс
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