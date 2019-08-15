Талантливый футболист, который ездил на просмотр в "Манчестер Юнайтед", покончил с собой

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой. Футболист покончил с жизнью из-за травм, которые помешали ему выйти на высокий уровень. Мать и брат нашли тело парня в гараже еще 18 марта.

Футболист клуба премьер-лиги Уэльса "Бала Таун" считался исключительным талантом и его вызвали в различные юношеские сборные страны, сообщает Daily Post.

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После того, как футболист присоединился к академии клуба "Бала Таун" ему удалось стать лучшим бомбардиром в 2016/2017 годах.

Последние два года он страдал от боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Никакие процедуры игроку не помогали, после чего Джоэл впал в депрессию.

Дарлингтон даже бросил учебу в колледже, которая, как он надеялся, позволит ему стать инструктором по фитнесу.

Еще за день до смерти футболист делился своими планами с отцом. А на следующий день мать парня и брат Киран, вернувшись домой, обнаружили запертую дверь гаража. Киран ворвался и обнаружил Джоэла, который висел на балке.

В свое время футболист пробовал свои силы на просмотре в английском клубе "Манчестер Юнайтед", но покинул лагерь "красных дьяволов" из-за перелома руки.