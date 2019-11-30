Тарасу Шелестюку – 34: что следует знать о чемпионе мира по боксу

30 ноября свой 34-й день рождения празднует украинский боксер Тарас Шелестюк. Предлагаем вам вспомнить его биографию и крупнейшие спортивные достижения.

Тарас Шелестюк: биография

Тарас Шелестюк – украинский профессиональный боксер, чемпион мира среди любителей 2011 года. Родился в городе Макеевка, Донецкой области, 30 ноября 1985 года.

С детства был спортивным парнем. Сначала пробовал себя в гимнастике, футболе (занимался им 5 лет, последние полгода играл за команду "Шахтер-3"), каратэ, акробатике и даже в шахматах, где, кстати, достиг достойных успехов – был обладателем 3-го разряда. К занятиям по боксу перешел, когда ему было 14 лет.

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Кроме этого, Тарас сумел получить высшее образование – окончил Глуховский национальный педагогический университет. Первые серьезные результаты в боксе начал показывать в 2009 году – был участником чемпионата мира в Милане.

Спортивные достижения и победы

Серьезные же достижения начались через год, в целом их список выглядит так:

Бронза на чемпионате Европы 2010 года в Москве. Победа на Кубке Европы 2010 года. Победа на чемпионате мира 2011 года (тогда сборная Украины была первой в командном рейтинге) Бронзовая награда Олимпийских Игр 2012 года (Шелестюк стал жертвой судей, которые помогли пройти в финал местному боксеру – представителю сборной Великобритании Фреду Эвансу). Уже как профессионал: был обладателем 3 поясов: международного, интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA, WBA NABO.

Однако, несмотря на наличие этих титулов и на непобедимый рекорд, на профи ринге желаемых результатов Шелестюк пока не достиг.

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К сожалению, он имеет проблемы со своей промоутерской компанией. Она организует ему только по одному, максимум два боя в год, что, в свою очередь, не позволяет занимать высокие места в рейтингах. Без этого, соответственно, нет возможности быть претендентом на чемпионский бой за один из четырех самых престижных поясов.

Жена Тараса Шелестюка

Но Тарас не падает духом, он верит, что скоро все изменится. Его цель – звание чемпиона мира. Помогает ему в этом прекрасная жена – Алина Шелестюк. Вместе они живут в Америке, детей пара пока нет. Они сконцентрированы на карьерном развитии. В то время, когда мужчина пытается достичь результатов в спорте, его вторая половинка тоже не сидит сложа руки. Алина – профессиональная фитнес-модель.

Тарас кроме спорта активно занимается медийной работой, является активным пользователем соцсетей. Из-за этого пользуется спросом на заключение различных спонсорских контрактов и как результат – не испытывает проблем с финансами. Он успел попробовать себя и в литературе. Написал автобиографическую книгу "12 раундов к цели".

Что ж, желаем Тарасу новых успехов в новом возрасте, чтобы у него все было хорошо и в карьере и в семье, обещаем, что будем болеть и поддерживать его, верим, что у него все получится.