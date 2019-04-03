Теннисист Стаховский впервые показал фото новорожденного сына

Украинский теннисист Сергей Стаховский впервые показал новорожденного сына. Очаровательный снимок появился на странице в социальной сети Instagram.

33-летний теннисист Сергей Стаховский в третий раз стал отцом. Его жена Анфиса родила сына. В семье уже подрастают пятилетняя дочь Таисия и четырехлетний сын Никифор.

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Супруги дали имя первенцу Алекс. А фото с новорожденным очаровало сеть.

Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! Моя очаровательная жена родила сына Алекса,

– написал теннисист.

По его словам, мама и сын чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой.