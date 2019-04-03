Теннисист Стаховский впервые показал фото новорожденного сына

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Сергей Стаховский в третий раз стал отцом
Сергей Стаховский в третий раз стал отцом / Фото из открытых источников

Украинский теннисист Сергей Стаховский впервые показал новорожденного сына. Очаровательный снимок появился на странице в социальной сети Instagram.

33-летний теннисист Сергей Стаховский в третий раз стал отцом. Его жена Анфиса родила сына. В семье уже подрастают пятилетняя дочь Таисия и четырехлетний сын Никифор.

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Супруги дали имя первенцу Алекс. А фото с новорожденным очаровало сеть.

Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! Моя очаровательная жена родила сына Алекса,
– написал теннисист.

По его словам, мама и сын чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу поділитися одним з найкращіх днів у моєму житті !! У минулі вихідні моя чарівна дружина @anfistyle народила сина, Алекса,. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому. I would like to share one of the most joyful moments of my life️️. Over the past weekend my fantastic wife @anfistyle gave birth to a baby boy, Alex,. Mum and little one are great and already joined the rest of our family at home. #Stako #stakhovsky #family #5ofus #love #proud #happy #father #стаховський #родина #любов #батько PS козацькому роду нема переводу

Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

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Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Сергей Стаховский Теннис
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