Теннисист во время матча наорал на зрителей и начал бросаться вещами: видео

Австралийский теннисист Ник Кирьос был дисквалифицирован из престижного грунтового турнира в Риме (Италия).

Судья дисквалифицировал Ника Кирьоса в третьей партии против Каспера Рууда за неспортивное поведение.

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Австралийцу, которому до этого были вынесены предупреждения, был зачислен штрафной гейм после обратного брейка соперника на старте решающего сета.

Кирьос был недоволен, что люди на трибунах продолжают ходить во время его подачи и начал кричать на зрителей. Теннисист сначала ударил ракеткой о корт, а потом выбросил на площадку стул.