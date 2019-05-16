Теннисист во время матча наорал на зрителей и начал бросаться вещами: видео

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Ник Кирьос
Ник Кирьос / twitter.com/DExpress_Sport

Австралийский теннисист Ник Кирьос был дисквалифицирован из престижного грунтового турнира в Риме (Италия).

Судья дисквалифицировал Ника Кирьоса в третьей партии против Каспера Рууда за неспортивное поведение.

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Австралийцу, которому до этого были вынесены предупреждения, был зачислен штрафной гейм после обратного брейка соперника на старте решающего сета.

Кирьос был недоволен, что люди на трибунах продолжают ходить во время его подачи и начал кричать на зрителей. Теннисист сначала ударил ракеткой о корт, а потом выбросил на площадку стул.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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