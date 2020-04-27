Теперь я твой агент, отец и бог: экс-игрок "Карпат" рассказал про Дыминского

Бывший футболист "Карпат" Василий Кравец поделился мнением о президенте львовского клуба Петре Дыминском. Кравец, который сейчас играет в испанском "Луго", подтвердил, что лично знаком с Дыминским.

В прямом эфире инстаграм-страницы журналиста Романа Бебиха Кравец заявил, что Дыминский простой и в тоже время тяжелый человек.

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Футболист рассказал историю, как подписывал контракт с "Карпатами". Василий хотел заключить соглашение на 3 года, а Дыминский настаивал на 5-летнем контракте.

"Однажды я говорил с Дячуком-Ставицким о контракте. Я ему сказал, что у меня есть агент, я покажу ему сделку, а потом уже подпишу. Тут заходит Дыминский и просит Дячука-Ставицкого зайти к нему. Я тогда только пришел в первую команду.

А потом Петр Петрович позвал меня. Захожу к нему в кабинет, он стоит на входе, ставит мне руки на грудь, чтобы я дальше не шел и спрашивает: "У тебя есть агент?". Он ответил: "Нет у тебя агента. Теперь я твой агент, отец и бог. Ты меня понял? Садись", – рассказал Кравец.

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Далее, по словам Василия, Дыминский взял листок и написал сумму, которую он будет зарабатывать.

"Мне подошло. Потом он сказал, что контракт на 5 лет. Я предложил на 3. Он поднял голову и сказал, что на 5. На следующий день подъехал к нему в офис и подписал", – заявил футболист.

Тогда, как утверждает Кравец, его агентом был Олег Смалийчук.

"Я даже не успел ему позвонить и что-то сказать. Я должен был сказать Дыминскому, что позвоню агенту, когда он уже мой агент? Потом я все-таки набрал Смалийчук. Он сказал: "Ну, это Петр Петрович, Вася. Все будет нормально. Я посмотрю и переговорю с ним". Я не парился и хотел подписать контракт, но было страшно и руки тряслись", – резюмировал Кравец.

Что известно о Кравце?С 2014 года находился в системе "Карпат". В 2017 году на правах аренды перешел в "Луго" и впоследствии стал полноценным игроком испанского клуба. В 2019 году перешел в "Леганес". В 2020 году вернулся в "Луго" на правах аренды. Игрок сборной Украины.

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