Титулованный биатлонист выступит за Украину на Кубке мира в Оберхофе

Призер двух чемпионатов мира и обладатель малого хрустального глобуса Сергей Семенов возвращается в сборную Украины. Семенов выступит за сборную после 9-месячного перерыва.

UA:БІАТЛОН сообщает, что Семенов выступит на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

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Накануне соревнований спортсмен рассказал о подготовке и поделился ожиданиями от дебютных стартов.

Волнения перед дебютом на Кубке мира в новом сезоне нет – это скорее желание показать хороший результат, предсказать который в Оберхофе практически невозможно. Очень часто – это лотерея.

К сожалению, из-за пропуска первых этапов Кубка мира я потерял возможность стартовать в первых группах, а там это может стать большим преимуществом. Поэтому оценивать выступления буду уже на протяжении этапа. Главное – настроение позитивное, а это уже плюс,

– заявил Сергей.

Вероятно, возвращение Семенова связано с тем, что этап Кубка мира в Оберхофе пропустит лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Дмитрию, который во второй раз стал отцом, дали дополнительные выходные.

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Свои силы Семенов сможет испытать уже 10-го января, когда состоится мужской спринт на 10 километров. Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 9-го января женским спринтом.

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