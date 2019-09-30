Только 8 из 22 игроков сборной Украины получили визы в Австралию на ЧМ по мини-футболу

Сборная Украины по мини-футболу отправилась на чемпионат мира в Австралию.

Из заявленных 22 футболистов визы выдали только 8, среди которых нет номинальных голкиперов.

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Украинская сборная готовит апелляцию. Ожидается, что другие игроки прибудут к старту второго матча группового этапа.

На первый матч украинцы выйдут в следующем составе: Виктор Пантелейчук, Виталий Харченко, Виктор Цой, Евгений Заяц ("Альтернатива"), Андрей Хомин, Стив Вархомий, Денис Оробченко, Евгений Заяц ("Фактотум") и играющий тренер Евгений Задорожный.

Сборная Украины в группе С сыграет с Ливаном (1 октября), Румынией (3 октября) и Нигерией (5 октября). Первые два места выйдут в 1/8 финала.