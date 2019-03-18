Топ-3 натурализованных футболиста сборной Украины

За последние несколько лет за сборную Украины по футболу выступали несколько футболистов, которые не родились в Украине. Однако эти игроки получили право выступать за "сине-желтых" после того, как получили украинское гражданство.

Марко Девич

Марко Девич стал своего рода первым громким натурализованным футболистом сборной Украины. Сербский футболист попал в сборную при тренерстве Мирона Маркевича.

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Бывший нападающий "Металлиста" дебютировал за "сине-желтых" 25 мая 2010 года в товарищеском матче против Норвегии. На момент дебюта футболисту было 26 лет.



Марко Девич

Марко сыграл за Украину 35 матчей, в которых забил 7 голов. Сейчас последняя игра Девича в футболке украинской команды датирована 22 мая 2014 года против Нигера. Футболист выступает за "Сабах" (Баку). За этот клуб Марко сыграл 15 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Эдмар

Бывший игрок "Металлиста" и "Днепра" 10 августа 2011 года дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче со Швецией, который проходил в Харькове. После этого он был вызван в сборную только в конце мая 2013 года Михаилом Фоменко на товарищеский матч против Камеруна 2 июня и встречу в рамках квалификации на чемпионат мира 2014 года против Черногории 7 июня.



Эдмар

За все время Эдмар сыграл только 15 матчей в футболке сборной Украины и забил один гол. На момент дебюта в сборной, которую возглавлял Олег Блохин, Эдмару был 31 год. Сейчас игрок играет за любительский клуб "Харрикейн" США.

Марлос

Третьим ярким натурализованным игроком сборной Украины стал бразилец Марлос, который перешел в "Шахтер" из "Металлиста". На момент дебюта в команде Андрея Шевченко Марлосу было 29 лет. Первым матчем игрока стал отборочный поединок ЧМ-2018 против "Косово".



Марлос

Сейчас хавбек является основным игроком украинской сборной. Марлос сыграл за "сине-желтых" 12 матчей, в которых сумел отдать 2 результативные передачи.

Четвертым громким усилением сборной Украины может стать Жуниор Мораес. Футболист получил гражданство Украины и может быть вызван в сборную Украины на ближайшие матчи. В частности, на первый отборочный матч к Евро-2020 с Португалией.

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