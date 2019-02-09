Топ-6 юных чемпионов, покоривших сердца звезд спорта

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Спорт наизнанку
Спорт наизнанку / 24 канал

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – украинские спортсмены-школьники покоряют сердца миллионов людей в целом мире. Молниеносным победам юных украинцев в различных соревнованиях могут позавидовать звезды спорта. К примеру, харьковчанке Кире Макогоненко, которая является чемпионкой Украины по боксу, всего десять, а ее фанатами уже являются Александр Усик и Василий Ломаченко.

Также в выпуске:

Народ тараумара называют самыми выносливыми бегунами планеты. Ездить на марафоны или готовиться к гонкам – на это у индейского народа, проживающего в гористой местности, времени и возможности нет. Однако один раз в год они все же сражаются с элитными профессиональными стаерами, и что интересно, совсем не сдают позиций перед ними.

Смотрите видео о юных чемпионах, которые покорили сердца звезд спорта:

 

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Теги: Спорт Дети и несовершеннолетние Спорт навыворот
Источник: 24 канал
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