Топ-6 юных чемпионов, покоривших сердца звезд спорта

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – украинские спортсмены-школьники покоряют сердца миллионов людей в целом мире. Молниеносным победам юных украинцев в различных соревнованиях могут позавидовать звезды спорта. К примеру, харьковчанке Кире Макогоненко, которая является чемпионкой Украины по боксу, всего десять, а ее фанатами уже являются Александр Усик и Василий Ломаченко.

Также в выпуске: Народ тараумара называют самыми выносливыми бегунами планеты. Ездить на марафоны или готовиться к гонкам – на это у индейского народа, проживающего в гористой местности, времени и возможности нет. Однако один раз в год они все же сражаются с элитными профессиональными стаерами, и что интересно, совсем не сдают позиций перед ними. Смотрите видео о юных чемпионах, которые покорили сердца звезд спорта: