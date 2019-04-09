Топ самых старших спортсменов, которые покорили мир: впечатляющее видео
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – самая старая гимнастка в мире немка Йохана Кваас в свои 86 выступила на любительских соревнованиях в Италии и вписала свое имя в "Книгу рекордов Гиннеса". Не останавливается она и сейчас, в свои за 90. Джим Эррингтон из США, старейший в мире бодибидлдер, щеголяет мышцами даже в свои 93. Секрет такого успеха – активная жизнь и сбалансированное питание.
Также в выпуске:
Даже самым интеллигентным людям надо иногда выпускать пар. Драки ученых тоже есть. Они нашли способ от души лупить друг друга, при этом не повредить важное – мозг. Вместо них на ринг выходят их творения – все это большой турнир и одновременно успешное телевизионное шоу "Битва роботов".
Источник: 24 канал
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