Топ-сборная уволила тренера-рекордсмена и 400 сотрудников из-за коронавируса
Федерация футбола Уругвая была вынуждена прибегнуть к радикальным шагам ради экономии. Под увольнение попал и главный тренер сборной Оскар Табарес.
Как говорится на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации, из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономическим кризисом, УФА вынуждена уволить 400 своих работников. Среди которых оказался и 73-летний наставник сборной Оскар Табарес.
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- Оскар Табарес дважды возглавлял сборную Уругвая. Впервые в 1988-1990 годах.
- Во второй раз он возглавил сборную Уругвая в 2006 году и руководил ею до сегодня – 14 лет.
- За это он попал в книгу рекордов Гиннесса, проведя 200 матчей как тренер сборной.
- Со сборной Уругвая Табарес выходил в полуфинал Чемпионата мира 2010 года.
- В 2011 году он выиграл Копа Америка.
- Табарес продолжал тренировать сборную даже несмотря на обнаруженный у него синдром Гиена-Барре.
- Сборная Уругвая занимает 5-е место в рейтинге ФИФА.
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