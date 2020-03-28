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Топ-сборная уволила тренера-рекордсмена и 400 сотрудников из-за коронавируса

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Оскар Табарес / Getty Images

Федерация футбола Уругвая была вынуждена прибегнуть к радикальным шагам ради экономии. Под увольнение попал и главный тренер сборной Оскар Табарес.

Как говорится на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации, из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономическим кризисом, УФА вынуждена уволить 400 своих работников. Среди которых оказался и 73-летний наставник сборной Оскар Табарес.

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  • Оскар Табарес дважды возглавлял сборную Уругвая. Впервые в 1988-1990 годах.
  • Во второй раз он возглавил сборную Уругвая в 2006 году и руководил ею до сегодня – 14 лет.
  • За это он попал в книгу рекордов Гиннесса, проведя 200 матчей как тренер сборной.
     
  • Со сборной Уругвая Табарес выходил в полуфинал Чемпионата мира 2010 года.
  • В 2011 году он выиграл Копа Америка.
  • Табарес продолжал тренировать сборную даже несмотря на обнаруженный у него синдром Гиена-Барре.
  • Сборная Уругвая занимает 5-е место в рейтинге ФИФА.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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