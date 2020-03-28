Топ-сборная уволила тренера-рекордсмена и 400 сотрудников из-за коронавируса

Федерация футбола Уругвая была вынуждена прибегнуть к радикальным шагам ради экономии. Под увольнение попал и главный тренер сборной Оскар Табарес.

Как говорится на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации, из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономическим кризисом, УФА вынуждена уволить 400 своих работников. Среди которых оказался и 73-летний наставник сборной Оскар Табарес.

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Оскар Табарес дважды возглавлял сборную Уругвая. Впервые в 1988-1990 годах.

Во второй раз он возглавил сборную Уругвая в 2006 году и руководил ею до сегодня – 14 лет.

За это он попал в книгу рекордов Гиннесса, проведя 200 матчей как тренер сборной.



Со сборной Уругвая Табарес выходил в полуфинал Чемпионата мира 2010 года.

В 2011 году он выиграл Копа Америка.

Табарес продолжал тренировать сборную даже несмотря на обнаруженный у него синдром Гиена-Барре.

Сборная Уругвая занимает 5-е место в рейтинге ФИФА.

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