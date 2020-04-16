Топовые украинские баскетболисты разыграют первый украинский киберчемпионат по NBA 2K20

Уже в ближайшую пятницу, 17 апреля, к болельщикам возвращается Суперлига Пари-Матч. Баскетбол Украины адаптируется к новой реальности и представляет первый в истории киберчемпионат.

Турнир уже вызвал большой интерес, ведь за титул первого чемпиона будут бороться 12 топовых украинских баскетболистов. Звездный состав турнира следующий: Игорь Бояркин ("Харьковские Соколы"), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Артем Пустовой ("Барселона", Испания), Исуф Санон ("Днепр"), Максим Закурдаев ("Днепр"), Роман Новиков ("Одесса"), Александр Кобец ("Черкасские Обезьяны"), Юрий Кондраков ("Киев-Баскет"), Александр Антипов ("Прометей"), Вячеслав Петров ("Киев-Баскет"), Вадим Прокопенко ("Одесса"), Андрей Кожемякин ("Запорожье").

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Перед стартом соревнований, аналитики Parimatch предоставили свой прогноз как на результаты группового этапа, так и на победителя турнира. По мнению экспертов, в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4 больше шансов на успех будет у представителя "Запорожья" Андрея Кожемякина, который сыграет за "Даллас Маверикс" – 36%. Его основными конкурентами будут Александр Антипов (сыграет за "Филадельфия 76"), Юрий Кондраков ("Юта Джаз"), Роман Новиков ("Нью-Орлеан Пеликанс") и Вадим Прокопенко ("Бруклин Нетс").

Впрочем, расписания еще могут сильно измениться. Многое будет зависеть от того, как игроки проявят себя во время группового этапа (17-18 апреля). Те болельщики, которые до объявления карантина следили за играми Суперлиги Пари-Матч, должны хорошо знать, чего именно ждать от участников турнира и смогут удачно спрогнозировать немало результатов.

Каждая группа (всего их четыре) сформирована из трех киберспортсменов, двое лучших выйдут в плей-офф.

1/4 финала состоится 22 апреля, полуфинал – 25 апреля. Финал и матч за 3-е место Сyber Суперлига Пари-Матч запланированы на 28 апреля.