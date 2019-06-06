"Торонто" неожиданно победил "Голден Стэйт" в третьем матче финала НБА: видео

В финальной серии плей-офф НБА сыграли третий матч. На этот раз он состоялся в Окленде на площадке "Голден Стэйт". Но победу одержали гости из "Торонто".

После двух матчей в Торонто, счет в серии был равным – 1:1. Поэтому победитель этого матча выходил вперед. Больше шансов было у "Голден Стэйт", которые победили в предыдущей встрече. Но Кавай Леонард и компания не планировали сдаваться.

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После того, как Metallica исполнила гимн США, а кантри-певица Тенил Артс – гимн Канады, игру начали. Проведя несколько результативных атак, "Торонто" ушел в отрыв благодаря рывку 2:13. После этого "Рэпторс" ни разу не подпускали близко к себе соперников. Минимально, что ГСВ удалось сделать, так это сократить отставание до +4 очков в конце первой четверти. Но после этого разница в счете была почти всегда двусмысленная. Поэтому сама игра закончилась за +14 для "Торонто". Канадская команда выиграла и вышла вперед в финальной серии 2:1.

Голден Стэйт – Торонто 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)

Стоит отметить противостояние двух лидеров команд в этом матче. Стефен Керри установил рекорд, набрав 47 очков в финальном матче. Но он реализовал лишь 6 из 14 трехочковых бросков. При этом забросив 13 из 14 штрафных.

Взамен Кавай Леонард набрал лишь 30 очков. Он тоже только один раз промахнулся со штрафных, но имел 11 попыток.

В этой игре ни один из игроков не сумел оформить дабл-дабл. Ближайшими к этому были два игрока "Торонто": Сиакам – 18 очков и 9 подборов, Лаури – 23 очка и 9 передач.

Следующий матч между этими командами тоже состоится в Окленде 7 июня (ночь на 8 июня в Украине). После этого серия на одну игру переедет в Торонто.