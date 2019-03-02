"Тоттенхэм" и "Арсенал" в драматичном матче разошлись результативным миром: видео

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Тоттенхэм – Арсенал: видео голов, обзор матча АПЛ 2018/2019
Тоттенхэм – Арсенал видео голов / twitter.com/spursofficial

В лондонском дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" не был обнаружен сильнейший. Команды расписали результативную ничью на "Уэмбли".

Тоттенхем – Арсенал 1:1
Голы: Кейн, 74 (пен.) – Ремзи, 16

Незабитый пенальти: Обамеянг, 90 + 1 (Арсенал)

Удаление: Торрейра, 90 + 5 (Арсенал)

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"Тоттенхэм" проиграл последние два поединка и потерял солидное преимущество в турнирной таблице над преследователями. "Арсенал" является одним из преследователей "шпор", что придавало остроты дерби северного Лондона. Обе команды со стартовым свистком бросились в атаку. Первую возможность на старте матча имел Александр Ляказетт, однако пробил мимо ворот. Хозяева же отвечали острыми фланговыми атаками, однако не смогли добиться успеха.

На 16 минуте "канонирам" удалось выйти вперед. Аарон Рэмзи воспользовался детской ошибкой Давинсона Санчеса и вышел один на один с вратарем "Тоттенхэма". Валлиец без проблем обыграл Уго Льориса и открыл счет в игре.

Видео гола Ремзи

Ранний гол заставил "Тоттенхэм" раскрываться и идти в атаку. Однако оборона "Арсенала" играла очень компактно, а главное – надежно. В течение почти получаса команды не создавали угрозы у ворот друг друга. Лишь на 41 минуте Ивоби сделал рейд по левому флангу, который завершился обводным ударом. Льорис в сногсшибательном прыжке спас партнеров.

"Шпоры" с ответом не замедлили. Сон блестяще перевел на Триппье, который отдал на Кейна. Нападающий элегантным черпачком забросил на Эриксена, который с близкого расстояния попал в голкипера гостей Лено. На добивании был первым Сиссоко, однако немецкий голкипер чудом парировал удар. Первый тайм завершился со счетом 0:1.

Во второй половине игры команды продолжили играть в динамичный футбол, но опасных моментов от того больше не было. На 73 минуте хозяевам удалось отыграться. После навеса в штрафную "канониров" Шкодан Мустафи завалил Гарри Кейна. Арбитр назначил пенальти, хотя нападающий "Тоттенхэма" находился в офсайде. Сам Кейн подошел к отметке и реализовал одиннадцатиметровый – 1:1.

Видео гола Кейна

В конце матча "Арсенал" имел отличный шанс вырвать победу. Судья назначил неоднозначный пенальти после падения Обамеянга. Габонец взялся выполнять приговор, но не сумел переиграть Льориса. После того, как мяч отлетел, Обамеянг имел еще один шанс отличиться, но опять не переиграл Льориса с близкого расстояния. А на 90+5 минуте "канониры" остались в меньшинстве. Торрейра грубо сыграл против Роуза и увидел перед собой красный свет.

После 29 туров "Тоттенхэм" продолжает находиться на третьем месте. В активе "шпор" 61 очко. Четыре балла "Тоттенхэму" проигрывает "Арсенал", который на четвертом месте.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Тоттенхем Арсенал
Источник: 24 Канал
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