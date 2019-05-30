Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть онлайн Лиги чемпионов

1 июня клубный футбольный сезон завершиться грандиозным финалом Лиги чемпионов. В Мадриде сойдутся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которые отлично друг друга знают по чемпионату Англии. Посмотреть матч как по телевидению, так и онлайн, смогут зрители и в Украине.

В Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". прямая трансляция со стадиона "Ванда Метрополитано" начнется в 21:45. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.

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Онлайн-трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится и на сайте Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции платный. Месячный абонемент стоит 89 гривен. Но он предполагает возможность просмотра и другим футбольных матчей в HD-качестве.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет и сайт Спорт24. Она начнется ближе к началу матча.

Что касается самих команд, то стоит отметить, что в этой Премьер-лиге "мерсисайдцы" дважды обыграли лондонцев с одинаковым счетом 2:1. Лучше выглядят шансы "Ливерпуля" и сейчас. Аналитики Parimatch дают 65% на то, что трофей достанется подопечным Юргена Клоппа. Это неудивительно, если учесть успехи команд в том же чемпионате Англии, где разрыв между ними составлял 26 очков.

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Напомним, "Ливерпуль" мог выиграть Лигу чемпионов и в прошлом году, но тогда в финале в Киеве уступил "Реалу". Возможно, Мадрид окажется для команды более фартовым.

Стоит также отметить, что у "Ливерпуля" на счету пять побед в Лиге чемпионов, тогда как для "Тоттенхэма" это первый финал. Не в пользу лондонцев говорит и возможное отсутствие на поле форварда Гарри Кейна, который получил травму в апреле. Впрочем, он отправился в Мадрид и все еще может сыграть. У "Ливерпуля" же под вопросом участие Фирмино, забивавшего "Тоттенхэму" в обоих матчах этого сезона.

Английские команды не впервые встречаются в финале Лиги чемпионов. В 2008 году "Манчестер Юнайтед" и "Челси" уже разыгрывали трофей в Москве. Победителями в тот раз вышли "манкунианцы".

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Англичане вообще одни из лучших в турнире: "Тоттенхэм" – восьмой клуб из Премьер-лиги, добравшийся до финала. Это лучший результат среди всех чемпионатов. Следом идут Италия и Германия – по шесть клубов.

Атмосферу финала дополнит выступление группы Imagine Dragons, которая выступит для болельщиков за считанные минуты до начала матча. А также украинского электронного струнного квартета Asturia – нашим девушкам доверили почетную миссию исполнения гимна Лиги чемпионов УЕФА.