Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика встреч команд

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Это будет не первая встреча команд в этом сезоне. И в финалах в целом.

В целом "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" встречались 170 раз, у красных – 79 побед, у "шпор" – 48. В 43 матчах была зафиксирована ничья. "Ливерпуль" в 14 последних встречах с "Тоттенхэмом" с 2013 года уступил лишь раз – 22 октября 2017 года, проиграв в Лондоне со счетом 4:1. Однако в остальных матчах одержал девять побед.

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"Мерсисайдцы" обыграли "Тоттенхэм" в двух матчах чемпионата Англии-2018/19 с одинаковым счетом 2:1. В матче первого круга 15 сентября 2018 года Роберто Фирмино стал автором победного гола. Также в этой встрече отметились Жоржиньо Вийнальдум за "Ливерпуль" и Эрик Ламела за "Тоттенхэм". Во встрече 31 марта 2019 года в Ливерпуле Роберто Фирмино открыл счет, затем Лукас Моура восстановил равновесие. И на последней минуте Тоби Алдервейрелд отправил мяч в свои ворота.

Команды пересекались в еврокубках лишь раз. В полуфинале Кубка УЕФА-1972/73 "Ливерпуль" взял верх над "Тоттенхэмом" по правилу выездного гола (общий счет 2:2). "Красные" победили дома 1:0, после чего уступили в Лондоне 1:2. "Мерсисайдцы" в итоге завоевали трофей.

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В прошлом команды встречались в финале лишь однажды – в решающем матче Кубка английской лиги 1982 года. По итогам добавленного времени волевую победу одержал "Ливерпуль" – 3:1.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 1 июня.Начало встречи в 22:00. Онлайн-трансляция, а также видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.