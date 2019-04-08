Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов гарантировало участие хотя бы одной команды из Англии в полуфинале. Лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" разыграют одну из четырех путевок в 1/2 финала.

"Тоттенхэм" после пяти неудачных матчей на внутренней арене наконец одержал победу. "Шпоры" на новом стадионе, который феерично открыли, победил "Кристал Пэлас". Однако сложно сказать, в какой форме лондонцы.

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Кардинально противоположная ситуация в лагере "Манчестер Сити". Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли 14 матчей подряд во всех турнирах и уверенно шагают за всеми титулами.

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Последние два поединка между командами были сыграны на стадионе "Уэмбли", который до недавнего времени был домом для лондонцев. В обоих случаях "Сити" праздновал победу. Коэффициент на то, что гости снова одержат победу –​ 1.81. На успех "Тоттенхэма" коэффициент – 4.30. Ничейный результат букмекеры оценили в 3.90.

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"Тоттенхэм" впервые сыграет на новом стадионе в Лиге чемпионов и это хороший повод одержать победу. "Шпоры" выиграли в Лиге чемпионов три домашних матча и попытаются продолжить серию. На это коэффициент 4.20. Ничей результат –​ 4.00. На выездную победу "Манчестер Сити" коэффициент 1.82.

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Последний раз клубы играли вничью еще в январе 2017 года. Тогда игра завершилась со результативным счетом 2:2. На то, что команды не смогут выявить сильнейшего – коэффициент 3,94. На успех подопечных Почеттино коэффициент 4,28. На очередную победу "Манчестер Сити" – 1,88.

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 9 апреля. Начало игры, в 22:00. Результат матча читайте на Спорт24.

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