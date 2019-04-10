"Тоттенхэм" неожиданно победил "Манчестер Сити": видео

"Тоттенхэм" благодаря одному голу сумел переиграть "Манчестер Сити" в рамках первого матча четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0

Голы: Сон, 78

Незабитый пенальти: Агуэро, 13

Читайте также: Гвардиола установил строгий режим для украинца Зинченко до конца сезона

"Манчестер Сити" имел не так много времени на отдых. В субботу, 6-го апреля, команда Пепа Гвардиолы играла полуфинал Кубка Англии и победил "Брайтон". Свой последний матч "Тоттенхэм" сыграл 3-го апреля на новой арене. "Шпоры" победили "Кристал Пэлас". Таким образом, лондонцы имели больше времени, чтобы подготовиться к игре.

Главной потерей "Манчестер Сити" перед игрой стали Бернарду Силва и Александр Зинченко. Если украинец потерпел досадное повреждение в матче чемпионата Англии, то причина отсутствия португальца неизвестна. Наставник лондонцев не мог рассчитывать на основных бойцов – Ламелу и Даера. Оба футболиста травмированы. Но даже без травмированных игроков составы команд выглядели сильными.

Команды начали поединок очень осторожно. Было заметно, что ни один из клубов не желает пропускать. Первый момент на 8 минуте имели хозяева. Сиссоко отдал на Деле Алли, который из пределов штрафной пробил в касание, но выше ворот. А вот акцентированная атака гостей едва не закончилась фатально для "шпор".

Стерлинг сместился к центру и пробил по воротам Льориса. Сначала арбитр показал на угловой, однако видеоассистенты посоветовали пересмотреть эпизод. На повторе было видно, что мяч после удара Стерлинга попал в руку Роуза и Бьорн Кейперс назначил пенальти. Одиннадцатиметровый решил выполнить Агуэро. Аргентинец метил в правый угол, где мяч уже ждал Льорис и парировал удар.

Действительно опасный момент на 24 минуте был у "Тоттенхэма". Отаменди сбил Алле вблизи штрафной, но англичанин успел отдать пас на Кейна. Пока игроки "Манчестер Сити" ждали свистка арбитра Гарри пробил, однако Эдерсон справился с ударом. В первой половине игры команды так и не наиграли на гол.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – видео лучших моментов первого тайма

Второй тайм начался с момента в "Манчестер Сити". Агуэро нашел в штрафной Стерлинга, который укротил мяч и пробил точно в руки Льорису. "Тоттенхэм" ответил дальним Обводным выстрелом Сона. На 56 минуте дела для "Тоттенхэма" стали скверными. Делфи чрезвычайно грубо и жестко стал на ногу Кейну, вследствие чего нападающий не смог продолжить матч и ушел в раздевалку.

На 78 минуте болельщики стали свидетелями первого гола. Сон отлично избежал офсайда и сумел остановить мяч на лицевой линии. После этого футболист сместился в центр и прошил Едерсона – 1:0. Ради справедливости стоит сказать, что рука Сона была в офсайде, но судья все равно засчитал гол.

Видео гола Сона

"Манчестер Сити" имел более 10 минут, чтобы отыграться и улучшить ситуацию перед ответной игрой. Для этого Пеп Гвардиола выпустил Кевина Де Брюйне и Лероя Сане. Но до завершения матча подопечные Гвардиолы так и не создали опасности у ворот лондонцев. 1:0 в пользу "шпор" и уже 17 апреля команды проведут повторную игру в Манчестере.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram