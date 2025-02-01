"Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока за два трансферных окна и вошел в историю

"Тоттенхэм" не подписал ни одного футболиста в трансферное окно, которое закрылось 31 января в Англии.

Руководство "Тоттенхэма" может быть вполне удовлетворено наставником лондонцев Маурисио Почеттино, ведь специалист беспокоится за бюджет клуба. В течение 2-х трансферных окон "шпоры" не приобрели ни одного игрока.

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Таким образом, "Тоттенхэм" стал первым клубом в истории английской Премьер-лиги, который обошелся без новичков в два трансферных периода подряд.

Интересно, что при этом зимой команду покинули два полузащитника Мусса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду.

Подопечные Почеттино занимают третье место в турнирной таблице АПЛ и даже претендуют за более высокие места.

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