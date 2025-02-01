"Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока за два трансферных окна и вошел в историю

25 Читати новину українською
"Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока за два сезона
"Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока за два сезона / Getty Images

"Тоттенхэм" не подписал ни одного футболиста в трансферное окно, которое закрылось 31 января в Англии.

Руководство "Тоттенхэма" может быть вполне удовлетворено наставником лондонцев Маурисио Почеттино, ведь специалист беспокоится за бюджет клуба. В течение 2-х трансферных окон "шпоры" не приобрели ни одного игрока.

Читайте также: "Шахтер" столкнулся с серьезными кадровыми потерями, Фонсека проверит новых игроков

Таким образом, "Тоттенхэм" стал первым клубом в истории английской Премьер-лиги, который обошелся без новичков в два трансферных периода подряд.

Интересно, что при этом зимой команду покинули два полузащитника Мусса Дембеле и Жорж-Кевин Нкуду.

Подопечные Почеттино занимают третье место в турнирной таблице АПЛ и даже претендуют за более высокие места.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня
31937
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук