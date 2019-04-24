Трагически умер известный экс-футболист "Шахтера" и "Металлиста" Станислав Берников

В российском Липецке на 66-году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Станислава Берникова.

Причина смерти – оторвавшийся тромб, сообщили во вторник, 23-го апреля, в футбольном клубе "Металлург" Липецк, который возглавлял Берников на протяжении долгого времени.

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"Берников вел спортивный образ жизни, вот и в этот раз поехал в парикмахерскую на велосипеде. Доехал, сел в кресло и, в 14:10 сегодня его сердце перестало биться навсегда...", – говорится в сообщении клуба.

Берников известный своими выступлениями в составе харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера". В Харькове Станислав оказался в 1977-м году и, с небольшим перерывом, играл за "желто-синих" до 1983-го года. В 1979-м году оказался в "Шахтере", однако за "горняков" сыграл лишь 4 поединка.

После завершения карьеры футболиста в 1991-м году на протяжении нескольких сезонов работал в тренерском штабе "Металлиста", а в 1995-м году возглавлял "Темп" из города Шепетовка. Последним местом работы Берникова был "Металлург" из города Липецк.

16 сентября у Берникова и его сына Николая произошел конфликт с несколькими игроками команды на почве подозрений в договорных играх. В результате два игрока – Евгений Шамрин и Денис Жуковский – получили травмы, а капитан Алексей Морочко получил ранение резиновой пулей в руку и многочисленные побои, после чего завершил профессиональную карьеру.

Через год Берников был приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей и был пожизненно дисквалифицирован. Сын получил год условно, третий участник нападения не был найден. По словам Берникова, он никого не бил, а из пистолета выстрелил человек, который выскочил из проезжавшего мимо авто. После этого Берников выступал за команды ветеранов в чемпионате Липецкой области, участвовал во всероссийских ветеранских турнирах за сборную Черноземья. В марте 2012-го подавал прошение о снятии дисквалификации, но получил отказ. Дисквалификация была снята в 2015 году.

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