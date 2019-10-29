Итальянский гранд летом хотел подписать сразу двух звезд сборной Украины

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский могли продолжить карьеру в итальянском "Наполи".

Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников сообщил, что хавбек летом мог оказаться в "Наполи". Как стало известно впоследствии, неаполитанский клуб также проявлял интерес к другому украинцу – вингеру "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Читайте также: Зинченко впервые рассказал о восстановлении после операции на колене

"Наполи" интересовался Малиновским, но не довёл дело до конца, в то же время "Аталанта" действовала решительно. Также у "Наполи" был интерес к Ярмоленко, но до конкретики не дошло,

– цитирует Серебренникова Xsport.

К слову, Сергей Серебренников является одним из сотрудников агентской компании ProStar, которая занимается делами вингера "Вест Хэма".

Напомним, 26-летний Малиновский летом перебрался из "Генка" в "Аталанту" за 13,7 млн евро. В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличался.

В свою очередь, в текущем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.