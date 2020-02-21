Травма Ярмоленко – в "Вест Хэме" рассказали, когда вернется украинец
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о восстановлении Андрея Ярмоленко. Украинский футболист все еще не тренируется в общей группе.
По словам Мойеса, до полного восстановления и возвращения Ярмоленко на футбольное поле осталось совсем немного.
Это интересно: Ярмоленко зарабатывает больше всех в "Вест Хэме": названы зарплаты игроков в АПЛ
Ярмоленко немного тренировался уже. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но все еще не был в общей группе во время тренировок. Сегодня, 21 февраля, он тоже был вне общей группы. Ярмоленко все еще немного осталось до возвращения",
– цитирует Мойес сайт "молотобойцев".
- Ярмоленко восстанавливается после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года.
- Очевидно, что украинец пропустит ближайший матч против "Ливерпуля" в АПЛ, который состоится 24 февраля.
- Вероятно, что Ярмоленко не сыграет до конца зимы, хотя прогнозировалось, что украинец вернется 29 февраля.
- В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
- "Вест Хэм" после 26 туров находится в зоне вылета. В предыдущей игре "молотобойцы" проиграли "Манчестер Сити".
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии