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Травма Ярмоленко – в "Вест Хэме" рассказали, когда вернется украинец

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Андрей Ярмоленко / whufc.com

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о восстановлении Андрея Ярмоленко. Украинский футболист все еще не тренируется в общей группе.

По словам Мойеса, до полного восстановления и возвращения Ярмоленко на футбольное поле осталось совсем немного.

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Ярмоленко немного тренировался уже. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но все еще не был в общей группе во время тренировок. Сегодня, 21 февраля, он тоже был вне общей группы. Ярмоленко все еще немного осталось до возвращения",
– цитирует Мойес сайт "молотобойцев".

  • Ярмоленко восстанавливается после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года.
  • Очевидно, что украинец пропустит ближайший матч против "Ливерпуля" в АПЛ, который состоится 24 февраля.
  • Вероятно, что Ярмоленко не сыграет до конца зимы, хотя прогнозировалось, что украинец вернется 29 февраля.
  • В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
  • "Вест Хэм" после 26 туров находится в зоне вылета. В предыдущей игре "молотобойцы" проиграли "Манчестер Сити".
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Автор: Михаил Гема
Теги: Вест Хем Андрей Ярмоленко Новости Спорта Футбол Спорт
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