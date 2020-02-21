Травма Ярмоленко – в "Вест Хэме" рассказали, когда вернется украинец

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о восстановлении Андрея Ярмоленко. Украинский футболист все еще не тренируется в общей группе.

По словам Мойеса, до полного восстановления и возвращения Ярмоленко на футбольное поле осталось совсем немного.

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Ярмоленко немного тренировался уже. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но все еще не был в общей группе во время тренировок. Сегодня, 21 февраля, он тоже был вне общей группы. Ярмоленко все еще немного осталось до возвращения",

– цитирует Мойес сайт "молотобойцев".