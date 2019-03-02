Травма Соля: на сколько "Динамо" потеряло форварда

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Фран Соль в матче против "Десны"
Фран Соль в матче против "Десны" / ФК "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль травмировался в матче против черниговской "Десны". Еще на поле игроку понадобилась помощь медиков.

В одном из игровых моментов Соль неудачно приземлился на газон. После чего уже не смог подняться. Игрок все время держался за плечо. А когда его выводили за пределы поля, кричал от боли.

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Пока нет официальной информации по поводу травмы игрока. Среди вероятных – вывих плеча. По данным FootballHub, футболист останется вне игры ближайшие два месяца. Поэтому он точно пропустит два матча 1/8 финала Лиги Европы против "Челси", первая игра состоится в Лондоне 7 марта. Ответный матч в Киеве 14 марта.

Между этими матчами в марте "Динамо" еще ждет домашняя игра против "Арсенал-Киев" и выездной матч против "Олимпика".

Фран Соль только зимой перешел в киевское "Динамо". За это время игрок сыграл в четырех матчах. Он забил победный гол в матче 1/16 финала Лиги Европы в ворота греческого "Олимпиакоса". Также на его счету гол в ворота луганской "Зари".

Заменить Соля на позиции форварда может Назарий Русин. Или же Владислав Супряга. Еще один форвард "Динамо" Артем Беседин тоже травмирован. При этом в первом матче против "Челси" "Динамо" не поможет еще один лидер команды – полузащитник Беньямин Вербичи.

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Теги: Динамо Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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