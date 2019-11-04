Травмированный защитник "Динамо" вызван в сборную на отборочный матч Евро-2020

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Тамаш Кадар
Тамаш Кадар / Фото из открытых источников

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар в очередной раз получил вызов в сборную Венгрии.

Кадар вошел в список вызванных игроков национальной команды на матч отбора Евро-2020 против Уэльса и на контрольный матч против Уругвая, сообщает официальный сайт Федерации футбола Венгрии.

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29-летний Кадар провел за сборную Венгрии 57 матчей. На счету защитника 1 гол и шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне Томаш сыграл в составе "Динамо" 14 встреч и отдал одну результативную передачу.

Сейчас Венгрия с 12 очками занимает второе место в группе Е и реально претендует на выход в финальную часть Евро-2020.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Динамо Венгрия
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