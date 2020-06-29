Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник попал в сферу интересов ряда европейских клубов, среди которых участник Лиги чемпионов.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, в числе этих клубов есть и один участник Лиги чемпионов, другие клубы также обеспечили себе участие в еврокубках на следующий сезон.

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Отмечается, что между "Зарей" и Скрипником есть "джентельменское соглашение", по которому одна из сторон может спокойно разорвать контракт в межсезонье.

Карьера Скрипника в "Заре"

Луганскую команду Скрипник возглавил прошлым летом, подписав контракт сроком на 3 года. Под его руководством "Заря" ведет борьбу за второе место в чемпионате Украины, что дает право играть в квалификации Лиги чемпионов.

В "Заре" Скрипник в течение двух лет тренировал немецкий "Вердер", после чего в 2018 году привел к золотому дублю латвийскую "Ригу".

На сегодняшний день "Заря" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от второго "Динамо" на 2 очка. В ближайшем матче луганчане сыграют с "Александрией".