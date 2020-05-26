Тренер сборной России по смешанным единоборствам задержан по подозрению в организации убийства

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова (16 побед, 2 поражения, 1 ничья) 35-летний Владимир Осия арестован по подозрению в организации убийства.

В начале июня прошлого года в Солнечногорске (Московская область) тремя выстрелами был убит директор местного торгового центра Николай Леонов. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

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По горячим следам полиция задержала жену убитого как главную подозреваемую в организации убийства, но по мере расследования и появления новых деталей были арестованы Осия и еще четверо соучастников. Все подозреваемые дают свои показания в следственном комитете.

Что известно о Владимире Осии?

Осия является тренером российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, они работают вместе более десяти лет. Сначала Осия тренировал Исмаилова в боевом самбо.



Владимир Осия и Магомед Исмаилов

Под руководством специалиста Исмаилов становился чемпионом России и чемпионом мира по этой дисциплине. В 2012 году Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.

Кроме того, Осия является тренером Анатолия Малыхина, Армена Гуляна и Али Абдулхаликова. В 2019 сборная России под руководством Владимира Осии стала чемпионом мира по смешанным единоборствам.