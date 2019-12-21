Тренер "Альбасете" рассказал, сыграет ли Зозуля после "нацистского скандала"

Накануне матча 21 тура Сегунды против "Эльче" главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис рассказал о психологическом состоянии Романа Зозули после скандала с фанатами "Райо Вальекано".

Рамирес считает, что оскорбления со стороны фанатов "Райо Вальекано" не повлияют на игру Романа Зозули. Слова специалиста цитирует laliga.com.

Больше об этом: Скандал с Романом Зозулей: почему фанаты называют его нацистом и при чем здесь Россия

Зозуля в порядке. Это то, что нужно пережить дома с детьми. Я вижу, что он – голоден к игре и хочет помочь команде. Я не заметил в нем каких-либо признаков слабости или эмоционального упадка. Он не изменился, возможно, стал еще сильнее после этих событий,

– прокомментировал он.

Что известно о скандале?15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, называя его нацистом.



Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова о поддержке украинской армии в войне на Донбассе.

Новости по теме: МИД стало на защиту Зозули: Оскорбления фанатов созвучны со штампами российской пропаганды

Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.