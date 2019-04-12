Тренер "Баварии" прокомментировал драку звездных футболистов на тренировке

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач во время пресс-конференции прокомментировал драку между двумя звездными футболистами клуба – Кингсли Команом и Робертом Левандовским.

В четверг, 11-го апреля, во время тренировки немецкой "Баварии" между двумя футболистами клуба возник спор. Решать его они решили кулаками.

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По информации сразу нескольких СМИ, причиной драки стало то, что поляк недоволен тем, как Коман выкладывается на тренировках. Также Левандовскому не нравится, что француз слишком часто использует дриблинг в своей игре.

Коман очень травматичный футболист, поэтому избегает борьбы. Возможно, именно это не понравилось польскому форварду на тренировке.

В то же время тренер немцев Нико Ковач заявил, что оба футболиста жалеют о своем поведении.

Я говорил с ними после тренировки. Оба извинились, и они сожалеют о своем поведении. Штрафов не будет, этот вопрос уже решен. На тренировках есть эмоции,

– сказал Ковач.

Следующий матч "Бавария" проведет в воскресенье, 14-го апреля, против "Фортуны". Сейчас мюнхенцы лидируют в чемпионате и опережают "Боруссию" Д на 1 балл.

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