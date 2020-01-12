Тренер "Динамо" назвал нападающего, который заменит пойманного на допинге Беседина

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко надеется, что Назарий Русин станет основным нападающим команды. "Динамо" вернуло Русина из аренды в "Заре" из-за проваленного допинг-теста Артемом Беседином.

Что известно о ситуации Беседина?

Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

Михайличенко, комментируя приход новых игроков в "Динамо", выразил надежду, что в команде вырастет конкуренция.

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Здесь ничего придумывать не нужно – они должны продемонстрировать свой уровень, навыки и желание. Тогда будет высокая конкуренция, от которой многое зависит. Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, за несколько дней должен вернуться в общую группу.

Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим,

– сказал Михайличенко сайту "Динамо".

Вместе с тем, по словам Михайличенко, тренерский штаб планирует просмотреть новичка Каргбо, которого пригласили в прошлом году.

Он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будетдостойная конкуренция , которая позволит нам играть лучше,

– резюмировал тренер киевлян.

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