Тренер Гвоздика: многие украинцы пришли его поддержать, из-за чего он был нервозен

Тедди Атлас, который является тренером чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, прокомментировал победу украинца над Дуду Нгумбу.

Атлас заявил, что Гвоздик сначала нервничал, поскольку многие украинцы пришли его поддержать.

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Гвоздик становился лучше, он был чуточку лучше соперника. Много украинцев пришли поддержать его, из-за чего он волновался и потратил время, чтобы поймать ритм. Но он выиграл каждый раунд, начал доминировать, попадать по корпусу, попадать джебом... Он бы его нокаутировал, но случилось то, что случилось,

– цитирует Атласа FightHype.

Атлас заявил, что Нгумбу довольно странный боксер.

В соперники нам попался странный парень. Александр немножко преувеличивал ситуацию. Он помнил, как это вести бой с великим чемпионом Стивенсоном, и принял это понимание с собой в ринг, но противник оказался проще. Но это еще один шаг на пути чемпиона,

– подытожил Атлас.

Следующий поединок Гвоздик должен провести против обязательного претендента – американца Маркуса Брауна (23-0, 16 КО). Браун победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC разрешила украинцу сначала провести добровольную защиту, и Гвоздик успешно воспользовался возможностью

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