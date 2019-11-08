Тренер Гвоздика взял на себя вину за поражение Бетербиеву

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Александр Гвоздик против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик против Артура Бетербиева / twitter.com/trboxing

Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал поражение его боксера россиянину Артуру Бетербиеву. Атлас взял на себя вину за неудачу украинца.

Атлас заявил, что ему нужно было удостовериться в победе Гвоздика.

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Гвоздик полностью отдался на ринге, мы лидировали по судейским запискам. Я горжусь им. Но я, наверное, не горжусь собой. Я должен был удостовериться, что он победит.

Мы делали все правильно с физической и технической точки зрения, по стратегии и по плану на бой. Гвоздик вернется и снова станет чемпионом,
– сказал Атлас ютуб-каналу vRINGe VISION.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев? Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер победил россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. После поединка украинец был госпитализирован для проверки на потенциальные травмы. Впоследствии Гвоздика выписали из больницы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
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