Тренер Гвоздика взял на себя вину за поражение Бетербиеву
Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал поражение его боксера россиянину Артуру Бетербиеву. Атлас взял на себя вину за неудачу украинца.
Атлас заявил, что ему нужно было удостовериться в победе Гвоздика.
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Гвоздик полностью отдался на ринге, мы лидировали по судейским запискам. Я горжусь им. Но я, наверное, не горжусь собой. Я должен был удостовериться, что он победит.
Мы делали все правильно с физической и технической точки зрения, по стратегии и по плану на бой. Гвоздик вернется и снова станет чемпионом,
– сказал Атлас ютуб-каналу vRINGe VISION.
Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев? Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер победил россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. После поединка украинец был госпитализирован для проверки на потенциальные травмы. Впоследствии Гвоздика выписали из больницы.