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Тренер киевского "Динамо" раскритиковал качество игры своего клуба

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Вадим Евтушенко / ФК "Динамо"

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко поделился впечатлениями от победы над "Нефтчи" (2:1) в контрольном матче.

Спорт24 писал, что "Динамо" выиграло первый матч в году благодаря голам Назария Русина и Виталия Миколенко.

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"Можно сказать, что вчера и сегодня мы играли одним и тем же составом по одному тайму. Мы не прибегали к ротации, не смешивали составы, чтобы игроки почувствовали себя лучше в этих связях, которые на сегодня мы выбрали. Результат неплохой, мы быстро достигли преимущества в два мяча, но качество нас, конечно, не устраивает.

Не знаю, что игрокам сегодня мешало, но было невероятное количество потерь мяча. Игра не получилась такой, какую мы хотели сегодня увидеть. Так, игроки получили необходимую нагрузку, но все-таки хочется, чтобы присутствовала и качество. Вместо этого у игроков была какая-то нервозность. Возможно, причина в том, что мы некоторое время тренируемся без перерыва, а может игроки устали физически и психологически. Несмотря на победу, сегодня качество игры нас не устроила,
– цитирует Евтушенко официальный сайт "Динамо".

  • Первый товарищеский матч после зимней паузы "Динамо" провело 19 января против польской "Легии". Игра завершилась ничьей 1:1.
  • В рамках подготовки к новому сезону киевляне также сыграют с такими клубами: "Вардар", "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олимпия", "Стремсгодсет".
  • Первый официальный матч "Динамо" в 2020 году состоится 23 февраля. Киевляне дома сыграют с полтавской "Ворсклой".
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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Динамо
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