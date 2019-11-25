Тренер нокаутированного Ортиса сделал громкое заявление в отношении Усика

Тренер кубинца Луиса Ортиса Герман Кайседо убежден, что его подопечный не будет драться с Александром Усиком. Причиной он назвал то, что в команде украинца опасаются, что Ортис нокаутирует Усика.

Тренер Ортиса считает, что Усик должен сначала проявить себя в супертяжелом дивизионе. Кайседо не впечатлил дебют украинца в хевивейте.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

Ортис не будет драться с Усиком, потому что Хирн (Эдди Хирн – промоутер Усика, – Спорт24) не собирается смотреть, как украинца нокаутируют. Усик не очень хорошо выглядел в бою с Уизерспуном, и, похоже, он слишком слаб и мал для супертяжеловеса,

– сказал тренер Ортиса ютуб-каналу FightHype.com.

Свой последний бой Ортис провел 23 ноября в США. Кубинец был нокаутирован Деонтеем Уайлдером в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC.

Для Ортиса это было второе поражение в 33 поединках. Первое поражение Луису нанес также Уайлдер.

В то же время Усик дебютировал в супертяжелом весе 14 октября. В Чикаго Александр одолел Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой после седьмого раунда.

Вероятно, следующим соперником Усика станет британец Дерек Чисора. Переговоры относительно боя якобы стартовали.