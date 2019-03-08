Тренер сборной Швеции по биатлону не выпускает спортсменов из отеля

Немецкий тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер изолировал своих подопечных на чемпионате мира в Эстерсунде. Спортсменам запрещено выходить из собственных номеров в гостинице и пользоваться социальными сетями.

По мнению тренера, все биатлонисты являются профессионалами и должны понять такой подход.

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"Спортсмены не могут выйти и выпить кофе, они должны оставаться в номерах. У нас есть собственный шеф-повар, и мы будем находиться в изоляции в течение 11 дней. Мне все равно, что думают биатлонисты. Но они меня понимают. Они работают ради этого весь год и должны быть профессионалами, как Магдалена Форсберг и Уле-Эйнар Бьорндален", – цитирует тренера Championat.com.

В то же время информацию об изоляции опровергает шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

Правда ли, что в сборной Швеции запретили социальные сети? Нет, это неправда. Я думаю, что решение приняла только Ханна Эберг, и это ее личная позиция. Я не отказываюсь от соцсетей, но стараюсь быть умным и не проводить там слишком много времени. И стараюсь не читать все о себе,

– отметил Самуэльссон.

Чемпионат мира по биатлону 7-го марта стартовал в Эстерсунде и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место.

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