Тренер сборной Уругвая попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Оскар Табарес / auf.org.uy

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес попал в Книгу рекордов Гиннеса. 72-летний специалист в июне 2019 года провел 200-й матч во главе команды. Это абсолютный рекорд среди тренеров.

Несмотря на то, что 200-й матч Табарес провел еще летом, сертификат Книги рекордов Гиннеса он получил только 15 ноября. Это произошло в Венгрии, где команда сыграла товарищеский матч против местной сборной (уругвайцы победили 2:1).

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Во время награждения Табарес также получил коллаж, где изображены все 154 футболиста, которые играли в сборной под руководством тренера.

Табарес возглавляет сборную Уругвая с 27 сентября 1988 года по 25 июня 1990 года, а также с 21 мая 2006 года. В 2010 году его команда дошла по полуфинала чемпионата мира, а в 2011-м выиграла Кубок Америки.

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Теги: Спорт Футбол Рекорды
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