Тренер "Шахтера" удивил выбором лиги, в которой хочет работать после Украины

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека, который не скрывает, что хочет попробовать свои силы в одной из топ-лиг, рассказал, где планирует продолжить карьеру после донецкого клуба.

Фонсека после матча "Шахтера" с "Динамо" заявил, что у него еще один год контракта с донецким клубом и он, скорее всего, останется в Украине.

Читайте также: Известный специалист претендует на тренерское кресло "Динамо"

В то же время Паулу не скрывает, что покинет украинский клуб, о чем уже неоднократно заявлял. В приоритете португальского специалиста – немецкая Бундеслига.

Это не секрет, что я хочу поработать в Англии. Но на этот момент есть и другой чемпионат, который привлекает меня. Это Бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто пробиться. Думаю, я могу предложить что-то новое с тактической точки зрения,

– сказал Фонсека в интервью FPFutebolOficial.

Фонсека заявил, что ему хочется посоревноваться не только с наставником "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой и тренером "Челси" Маурицио Сарри.

Конечно, хочется. А еще с Марку Силвой, с Нуну Сан Санту. Но на этот момент не просто проявить себя в Англии, где собраны лучшие тренеры мира, в распоряжении которых лучшие футболисты,

– отметил тренер.

Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.