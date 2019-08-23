Тренера олимпийской чемпионки отстранили из-за сексуальных домогательств к спортсменам

Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от работы после обвинений в сексуальных домогательствах.

Кэллахана обвинили в сексуальных домогательствах двое фигуристов – Адам Смит и Крейг Маурици. Смит заявил, что тренер неоднократно домогался его с 1999 по 2001 год. Тогда спортсмену было 14-16 лет, пишет The New York Times.

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Решение о пожизненном отстранении Кэллахана вступило в силу 21 августа. 73-летнему тренеру запрещено заниматься в США любой деятельностью, связанной с фигурным катанием.

"Его навсегда запомнят как хищника, который приносил медали коррумпированной организации в обмен на безопасность", – заявил после этого Смит.

Стоит добавить, что Кэллахан был тренером Тары Липински, которая на Олимпиаде 1998 года стала олимпийской чемпионкой.

Сам Кэллахан отвергает все обвинения.