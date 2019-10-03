Тренировками болельщикам ничего не докажешь, – лидер "Динамо" Буяльский

Футболист "Динамо" Виталий Буяльский пообщался с журналистами перед матчем второго тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Игрок оценил физические кондиции команды.

Игра против "Лугано" уже шестая для киевского клуба меньше, чем за месяц. Но Буяльский утверждает, что команда в хорошей физической форме.

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Наоборот, физическая форма стала лучше. Всегда лучше играть, чем тренироваться. У нас долго не было побед, надо было вместе выходить из ситуации, а для этого нужно играть и доказывать все в матчах. Тренировками болельщикам ничего не докажешь, они не увидят, насколько мы хотим победить. Думаю, на завтра мы готовы и физически, и психологически,

– сказал Виталий.

Как известно, "Динамо" до матча с "Мальме" (19 сентября) не могло выиграть шесть матчей подряд. Одолев шведов, киевляне прервали серию неудач и на данный момент выиграли четыре поединка подряд.

Игра "Лугано" – "Динамо" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы состоится 3-го октября. Начало матча в 22:00. Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.

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