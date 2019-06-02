Три года в США жил, как собака, – украинский боксер Редкач

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) одержал победу в США, победив экс-чемпиона мира в двух дивизионах американца Девона Александера (27-6-1, 14 KO).

Победа над Александером открывает перед Иваном новый виток карьеры. С неплохими перспективами на профессиональном ринге. Но путь к признанию у украинца был непростым, сообщает SportArena.

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За океан Редкач отправился в сентябре 2009 года. И ему пришлось пройти немало испытаний в Америке.

Я подписал контракт с менеджером Эдуардом Гумашьяном. Он мне многое пообещал – что заключим хорошее промоутерское соглашение, у меня будут отличные условия для тренировок, он организует экипировку. Когда прилетел в Лос-Анджелес, подписал с ним трехлетнее соглашение. В итоге все эти три года прожил как собака. Он снимал нам дом. Жили втроем – полдома у братьев Чудиновых из России, полдома – в моем распоряжении.

"Когда Гумашьян перестал платить Чудиновым деньги, они собрали вещи и уехали. За три года многие ребята приезжали и уезжали. Менеджер много обещал, но далеко не все выполнял. Согласно нашей договоренности, он должен был выплачивать мне 1000 долларов в месяц на питание и карманные расходы. Реально выдавал 50 долларов в неделю. Правда, возил на своей машине на тренировки. Но иногда у Эдуарда не было денег оплатить парковку. Стыдно признаться: было такое, что не было денег элементарно на еду", – рассказал Иван .

За свой дебютный поединок на профессиональном ринге против американца Кейза Келли в ноябре 2009 года Редкач заработал 2000 долларов. По условиям трехлетнего контракта с Гумашьяном, 33 процента из своих гонораров он выплачивал менеджеру.

В итоге, после уплаты менеджерских и налогов получил на руки 1200 долларов. Однако были прецеденты, когда украинец вообще дрался бесплатно.

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