Три топ-игрока сборной Украины не сыграют против Сербии

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Ярмоленко не сыграет против Сербии
Ярмоленко не сыграет против Сербии / Фото Евгения Кравса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не включил в заявку на матч против Сербии трех игроков.

В заявку не попали три полузащитника – Андрей Ярмоленко, Марлос и Николай Шапаренко. Стоит отметить, что первые два еще восстанавливаются после травмы.

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В общем заявка сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12 Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Роман Безус, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Владимир Шепелев, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 9. Артем Кравец, 11. Артем Беседин, 18. Роман Яремчук

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Матч Украина – Сербия состоится в пятницу, 7 июня, на "Арене Львов". Начало встречи в 21:45. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Источник: 24 канал
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