Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф

Директорат Федерации баскетбола Украины отстранил троих арбитров за неквалифицированное судейство в центральном матче тура Суперлиги Пари-Матч.

После центрального матча тура между "Днепром" и "Черкасскими Мавпами", последние подали заявление в Федерацию на решение арбитров.

Читайте также: Опубликовано невероятное промо-видео последней домашней игры сборной Украины по баскетболу

Жалобу о неквалифицированном судействе в матче рассматривала экспертная комиссия ФБУ. Она и решила на месяц отстранить от судейства Суперлиги Пари-Матч троих арбитров – Сергея Защука, Александра Беду и Виктора Хоменко. Кроме того, арбитры должны уплатить штраф.

Стоит напомнить, что "Днепр" в этом матче создал маленькое спортивное чудо. Команда в четвертой четверти проигрывала с разницей в 19 очков. Однако после этого набрала 21 очко подряд, перевела игру в овертайм, а уже там выиграла поединок 92:87.

Больше интересных спортивных новостей читайте в рубрике Спорт24 на сайте 24 канала