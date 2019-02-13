Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф

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Тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон был недоволен решениями арбитров
Тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон был недоволен решениями арбитров / ФБУ

Директорат Федерации баскетбола Украины отстранил троих арбитров за неквалифицированное судейство в центральном матче тура Суперлиги Пари-Матч.

После центрального матча тура между "Днепром" и "Черкасскими Мавпами", последние подали заявление в Федерацию на решение арбитров.

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Жалобу о неквалифицированном судействе в матче рассматривала экспертная комиссия ФБУ. Она и решила на месяц отстранить от судейства Суперлиги Пари-Матч троих арбитров – Сергея Защука, Александра Беду и Виктора Хоменко. Кроме того, арбитры должны уплатить штраф.

Стоит напомнить, что "Днепр" в этом матче создал маленькое спортивное чудо. Команда в четвертой четверти проигрывала с разницей в 19 очков. Однако после этого набрала 21 очко подряд, перевела игру в овертайм, а уже там выиграла поединок 92:87.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Днепр БК Черкасськие Мавпы чемпионат Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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