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Трое игроков "Шахтера" пропустят игру против "Бенфики"

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Соломон, Додо и Майкон пропустят игру "Шахтера" против "Бенфики" / фото: ФК "Шахтер"

В четверг, 19 февраля, донецкий "Шахтер" в Харькове примет португальскую "Бенфику". За день до матча стало известно, что трое "горняков" точно пропустят игру против "орлов".

Ключевым отличием в подготовках команд является длительный зимний перерыв в УПЛ, пишет накануне официальный сайт "Шахтера".

К слову: Арбитр матча "Шахтер" – "Бенфика" Бобби Мэдден – он назначал пенальти в ворота сборной Украины

В частности, игру пропускает бразильский правый защитник Додо. У него дисквалификация после удаления в матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".

Также вне заявки останется еще один бразилец Майкон. Он пропустил часть зимних сборов клуба, поскольку был в расположении олимпийской сборной Бразилии.

До сих пор травмированным остается израильский вингер Манор Соломон. Его в игре против "Бенфики" тоже не будет.

К слову, "Шахтер" и "Бенфика" сыграют в рамках 1/16 Лиги Европы. Ранее оба клуба вылетели из группового этапа Лиги чемпионов, где участвовали как чемпионы своих внутренних чемпионатов сезона 2018/2019.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Лига Европы
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